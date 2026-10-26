Lamine Yamal remporte le trophée Kopa
Ouh, surprise. Nous y voilà, le trophée du môme le plus impressionnant de la planète foot a été décerné par Andriy Chevtchenko. C’est Lamine Yamal, également favori pour la récompense principale, qui a récolté le titre pour la troisième fois de suite.
Très franc, et très classe, le champion du monde a balancé qu’il aurait préféré voir l’un de ses coéquipiers soulever ce trophée : « J’aurais préféré que Pau Cubarsí le remporte à ma place. […] Je vois son travail depuis toutes ces années, et je pense qu’il le mérite vraiment. » …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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