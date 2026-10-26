Harry Kane admet être un peu stressé

La classe. Loin d’être le plus médiatisé, Harry Kane vit une sacrée soirée dans sa ville natale , non loin du New White Hart Line où il a planté des pions pour Tottenham. « C’est vraiment quelque chose de très spécial d’être ici. Mes amis et ma famille sont là, je ne les ai pas vus depuis longtemps. […] Il y a énormément de talent parmi les joueurs du top 10. J’en fais partie, j’en suis content. […] Peu importe le résultat, ce sera super à titre personnel. »

Un peu de stress

Les mains tremblant légèrement, l’attaquant du Bayern Munich a avoué ne pas apprécier laisser son sort entre d’autres mains : « Je suis un peu stressé. C’est bizarre, car lors des grandes soirées, lors des grands matchs, on peut avoir un impact sur ce qui se passe, et là ce n’est pas le cas. […] Je ne suis pas quelqu’un de très patient d’habitude. » …

SW pour SOFOOT.com