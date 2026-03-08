Trois Palestiniens tués par une frappe israélienne à Gaza-sources médicales

(Actualisé avec nouveau bilan)

Une frappe aérienne israélienne a tué trois Palestiniens à Gaza dimanche, selon un nouveau bilan des responsables médicaux, ce qui constitue l'incident le plus meurtrier à Gaza depuis le début de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran.

L'armée israélienne a publié dimanche un communiqué au sujet de cette frappe, affirmant qu'elle avait tué deux membres du Hamas qui prévoyaient selon elle d'attaquer des soldats israéliens, sans fournir de preuves.

Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu à Gaza, négocié par les États-Unis et entré en vigueur en octobre dernier, mais les violences se poursuivent quasi quotidiennement. Chaque camp accuse l'autre de violation de l'accord.

D'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 640 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis octobre. Israël affirme que quatre de ses soldats ont été tués par des militants à Gaza durant la même période.

Gaza a été dévastée par plus de deux ans d'une offensive israélienne qui a provoqué la mort de plus de 72.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et transformé une grande partie de l'enclave en champ de ruines.

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle les militants ont tué 1.200 personnes et fait plus de 250 otages, selon les chiffres israéliens.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi ; Version française Elizabeth Pineau)