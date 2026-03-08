 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois Palestiniens tués par une frappe israélienne à Gaza-sources médicales
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 19:05

(Actualisé avec nouveau bilan)

Une frappe aérienne israélienne a tué trois Palestiniens à Gaza dimanche, selon un nouveau bilan des responsables médicaux, ce qui constitue l'incident le plus meurtrier à Gaza depuis le début de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran.

L'armée israélienne a publié dimanche un communiqué au sujet de cette frappe, affirmant qu'elle avait tué deux membres du Hamas qui prévoyaient selon elle d'attaquer des soldats israéliens, sans fournir de preuves.

Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu à Gaza, négocié par les États-Unis et entré en vigueur en octobre dernier, mais les violences se poursuivent quasi quotidiennement. Chaque camp accuse l'autre de violation de l'accord.

D'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 640 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis octobre. Israël affirme que quatre de ses soldats ont été tués par des militants à Gaza durant la même période.

Gaza a été dévastée par plus de deux ans d'une offensive israélienne qui a provoqué la mort de plus de 72.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et transformé une grande partie de l'enclave en champ de ruines.

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle les militants ont tué 1.200 personnes et fait plus de 250 otages, selon les chiffres israéliens.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi ; Version française Elizabeth Pineau)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank