Trois nouveaux présidents de Ligue 1 élus au conseil d'administration de la LFP
10/09/2025 à 16:10

Et Stéphane Séjourné alors ?

Après les départs de Damien Comolli (ex-Toulouse parti à la Juventus), Jean-Pierre Rivère (ex-Nice) et Jean-Pierre Caillot (dont le Stade de Reims a été relégué en Ligue 2) à l’intersaison, les ténors de la LFP se réunissaient ce mercredi lors d’une assemblée générale pour élire les trois nouveaux membres du conseil d’administration. À la suite du dépouillement, Fabrice Bocquet (Nice, 84,75% des voix), Waldemar Kita (Nantes, 76,68%) et Loïc Féry (Lorient, 60,09%) ont été élus.…

MBC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank