Emerse Faé favorable à une CAN tous les quatre ans à condition que...
Choisissez votre camp.
Emerse Faé s’est lui aussi invité dans le débat qui anime le football africain : pour ou contre une Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans ? Tout comme Aïssa Mandi, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire y est plutôt favorable mais pose ses conditions. « Ça peut une bonne chose si à côté de ça, on fait les choses pour le développement du foot africain », indique-il lors d’un entretien à l’AFP à Marrakech.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer