Emerse Faé favorable à une CAN tous les quatre ans à condition que...
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 16:11

Emerse Faé s’est lui aussi invité dans le débat qui anime le football africain : pour ou contre une Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans ? Tout comme Aïssa Mandi, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire y est plutôt favorable mais pose ses conditions. « Ça peut une bonne chose si à côté de ça, on fait les choses pour le développement du foot africain », indique-il lors d’un entretien à l’AFP à Marrakech.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
