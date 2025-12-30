Des plaintes de daltoniens font plier la Serie A
Balle au centre.
Introduit le week-end du 22 et 23 novembre à l’occasion de la 12 e journée de Serie A, le ballon orange de Puma fait déjà ses adieux aux pelouses italiennes . Derrière cette couleur flashy, l’idée était de concevoir la balle la plus visible possible pour les joueurs et spectateurs.…
CMF pour SOFOOT.com
