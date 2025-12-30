La justice argentine confirme la saisie des biens des sœurs et de l’avocat de Diego Maradona
Les procès Maradona, nouvel épisode.
La justice argentine a confirmé ce lundi la saisie des biens des deux sœurs de Diego Maradona, de son avocat Matías Morla, et de trois autres personnes pour gestion frauduleuse de la marque du saint homme mort en 2020 , selon un jugement consulté par l’AFP.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer