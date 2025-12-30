Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1
Encore un peu d’action chez les Aiglons .
Après le retour de Claude Puel à Nice, c’est au tour d’Elye Wahi de bousculer les effectifs. L’attaquant français va quitter l’Eintracht Francfort , où il évoluait depuis le début janvier 2025, pour rejoindre le club azuréen, où il doit être prêté sans option d’achat , révèle L’Équipe ce mardi.…
CM pour SOFOOT.com
