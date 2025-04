Trois joueurs du PSG dans l'équipe type de la semaine en Ligue des champions

Du beau monde.

L’UEFA a dévoilé son équipe type de la semaine en Ligue des champions et le club de la capitale est bien représenté. Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, auteur du du deuxième but, et Nuno Mendes, troisième buteur et passeur sur l’ouverture du score, ont été plébiscités pour leur bonne performance face aux Villans .…

EG pour SOFOOT.com