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Trois hommes interpellés pour l'agression d'un couple après Lyon-Le Havre
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 20:55
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Trois hommes interpellés pour l'agression d'un couple après Lyon-Le Havre

Trois hommes interpellés pour l'agression d'un couple après Lyon-Le Havre

Inqualifiable. Dans la foulée du match nul de l’Olympique lyonnais face au Havre le week-end dernier, un couple a été agressé par plusieurs hommes. Ce vendredi, une source policière a confirmé à l’AFP que trois individus avaient été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte après les faits. L’un d’eux, déjà connu des services de police notamment pour des faits liés aux stupéfiants, a reconnu les violences .

Meriem Bouchedda, élue de Rillieux-la-Pape pour l’Union de la gauche et des écologistes , et son conjoint avaient raconté sur les réseaux sociaux avoir été victimes d’insultes racistes avant d’être frappés. Pour l’heure, aucune information ne permet toutefois d’établir le caractère raciste de l’agression. Le couple s’est vu prescrire 15 jours d’interruption temporaire de travail .…

TM pour SOFOOT.com

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