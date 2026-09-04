Le PSG prolonge Luis Enrique et cinq joueurs

On ne change pas une équipe qui gagne deux Ligues des champions d’affilée.

Quelques minutes à peine avant le coup d’envoi de la réception de Monaco au Parc des Princes ce vendredi, le PSG a annoncé la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2030 , alors que le bail initial de l’Espagnol avec le club de la capitale s’étendait jusqu’en juin 2027 et que les discussions à ce sujet avaient démarré en janvier dernier. Mais ce n’est pas tout : Paris a aussi réussi à verrouiller cinq de ses joueurs . Pacho, Lucas Beraldo, Fabián Ruiz, Senny Mayulu et João Neves sont désormais tous liés au PSG jusqu’en 2031.…

AL pour SOFOOT.com