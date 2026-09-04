Lyon enfonce Auxerre

Lyon 3-1 Auxerre

Buts : Bacher (28 e ), Athekame (31 e ) et Nuamah (53 e ) pour l’OL // Archer (42 e ) pour l’AJA

En guise d’apéritif de PSG-Monaco, Lyonnais et Auxerrois ont délivré un joli spectacle ce vendredi soir au Groupama Stadium (3-1) dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par l’OL, qui en profite pour être le nouveau leader provisoire du championnat.…

AL pour SOFOOT.com