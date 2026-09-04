Lyon enfonce Auxerre
Lyon 3-1 Auxerre
Buts : Bacher (28 e ), Athekame (31 e ) et Nuamah (53 e ) pour l’OL // Archer (42 e ) pour l’AJA
En guise d’apéritif de PSG-Monaco, Lyonnais et Auxerrois ont délivré un joli spectacle ce vendredi soir au Groupama Stadium (3-1) dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par l’OL, qui en profite pour être le nouveau leader provisoire du championnat.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer