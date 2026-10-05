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Trois Espoirs quittent le groupe
information fournie par So Foot 05/10/2026 à 13:07

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Trois Espoirs quittent le groupe

Trois Espoirs quittent le groupe

À la fin, il n’en restera que dix-neuf. Mbappé, Mayulu, Jaouen…Gérald Baticle a déjà dû composer avec quelques blessés pendant le rassemblement des Bleuets . Et ce n’est pas pour le dernier match que les choses vont s’améliorer. Cette fois-ci, c’est Jean-Mattéo Bahoya et Giovani Versini, touchés lors du match contre le Luxembourg, qui ont fait leurs valises. Ils ne partent pas seuls, puisque Joane Gadou, suspendu pour la rencontre contre la Suisse, est lui aussi autorisé à quitter Clairefontaine.

Un match pour du beurre

Comme la FFF l’a indiqué, personne ne sera remplacé . En même temps, faire venir des joueurs pour un seul match à Orléans, ça ne fait pas rêver. Surtout quand le match en question ne compte (vraiment) pour rien. Grâce à la victoire contre le Luxembourg samedi dernier, les Bleuets ont déjà validé le précieux sésame pour passer l’été en Albanie et en Serbie, à l’occasion de l’Euro U21 2027 . Et en plus, ils sont assurés de finir en tête de leur groupe. Pas de panique pour les Espoirs donc, même à 19, ils devraient s’en sortir.…

LP pour SOFOOT.com

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