Mike Maignan, l'homme sans concurrence

Convaincant et titulaire depuis le début de la trêve, et alors qu'il pourrait finalement tourner pour la dernière des quatre rencontres de la quinzaine internationale, Mike Maignan semble à l'abri de la remise à plat de certains statuts en sélection. Parce que le gardien milanais évolue actuellement dans des sphères élevées, mais aussi parce que la concurrence peine à montrer le bout de son nez.

Il est seul sur sa planète. À l’heure où le nouveau sélectionneur Zinédine Zidane procède à une large revue d’effectif, donnant du temps de jeu et des titularisations à l’immense majorité des joueurs à sa disposition, un homme reste pour le moment préservé du turn-over et n’a manqué aucune des minutes disputées par les Bleus face à la Turquie, la Belgique et l’Italie. Cet homme, c’est Mike Maignan. Si l’hypothèse d’une première cape pour Guillaume Restes face à la Belgique a pris de l’ampleur ces dernières heures, le statut du gardien de l’AC Milan semble l’un des seuls à ne pas être remis en cause par la prise de poste de Zizou. Un statu quo qui peut s’expliquer par des performances convaincantes de l’un des cadres du groupe tricolore, mais aussi par une concurrence qui se cherche.

Une trêve pour relever la tête

Il est peu dire que le Mondial de Mike Maignan s’est terminé dans un océan de frustration l’été dernier. Deux buts encaissés sur deux tirs cadrés en demi-finale face à l’Espagne, dont un péno, sa spécialité, et six dans la musette face à l’Angleterre dans un simulacre de match pour le troisième strapontin de la compétition. Pas l’idéal pour partir en vacances, surtout après une saison achevée hors des places qualificatives pour la Ligue des champions avec Milan et une Coupe du monde finalement traversée sans briller, à l’exception d’un penalty stoppé contre la Norvège.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com