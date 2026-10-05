Les footballeurs ont-ils le droit d'aller en boîte de nuit ?

Blessé après France-Turquie, Kylian Mbappé s'est attiré les foudres des médias espagnols après sa sortie dans une boîte de nuit parisienne la semaine dernière. Quel impact peut avoir une telle soirée sur un joueur blessé et les virées nocturnes sont-elles le vrai danger pour les footballeurs aujourd'hui ?

La dernière semaine a été marquée par les révélations de Mediapart sur les propos antisémites de Jordan Bardella, les blocus de milliers de lycées en France et quand même un peu par les matchs des Bleus, avec le retour de Zinédine Zidane et de sa bande au Stade de France. Sans le capitaine Kylian Mbappé, qui n’a pas besoin d’être sur le terrain pour faire parler de lui. L’attaquant a miraculeusement réussi à trouver une place dans le flux médiatique en se rendant… en boîte de nuit. Au Boum Boum , dans le 8 e arrondissement de Paris, à une cinquantaine de kilomètres du château de Clairefontaine et plus loin encore de Madrid, où il était rentré pour se remettre de sa blessure. Il n’en fallait pas plus pour voir les médias s’en emparer, dans l’Hexagone comme en Espagne, dont El Chiringuito où des chroniqueurs ont pesté à l’idée de voir la star madrilène sortir la nuit plutôt que de se reposer pour revenir en forme après la trêve. À raison ?

« Une nuit ne changera rien »

Le débat est éternel et il a concerné des tas de joueurs, même les plus glorieux. Surtout les plus glorieux. Ils étaient moins scrutés à l’époque où les réseaux sociaux n’existaient pas pour permettre d’avoir des nouvelles en temps réel, mais la question de savoir si la performance au très haut niveau et les sorties arrosées peuvent cohabiter a toujours été centrale. « Évidemment, en tant que professionnel du corps, j’aimerais voir tous mes joueurs dormir à 22 heures pour se réveiller 10 heures plus tard, mais dans le cas d’un joueur blessé, comme l’est Mbappé, une sortie nocturne n’aura strictement aucun impact sur son retour à la compétition, assure Xavier Frezza, préparateur physique de plusieurs sportifs de haut niveau, dont des footballeurs. Une nuit ne changera rien, il faudrait plutôt s’alarmer si on le voyait sortir à l’avant-veille d’un match ou bien plus régulièrement. Mbappé était en phase de convalescence, de repos physique et d’inactivité après sa blessure. Il ne pouvait pas s’entraîner, de toute manière, ne pouvait pas jouer, et n’était pas encore au stade d’entamer son processus de réath

Par Arsène Belgodère - Soria pour SOFOOT.com