Léon Tolstoï en tête des ventes de livres au Brésil grâce à un footballeur

Léon Tolstoï en tête des ventes de livres au Brésil grâce à un footballeur

Celui là, il n’était pas dans notre bingo de 2026. Passionné de littérature, le footballeur brésilien Gustavo Scarpa a permis aux livres de Léon Tolstoï, écrivain russe du XIX e siècle de grimper en tête des ventes sur le Amazon brésilien ., comme le fait remarquer L’Équipe .

Le meneur de jeu de l’Atlético Mineiro partage sa passion pour les lettres sur sa chaîne YouTube Canal do Scarpinha et s’était intéressé début septembre au roman La mort d’Ivan Ilitch, livre paru en 1886 . La vidéo a été visionnée 725 000 fois depuis le 3 septembre dernier et les recherches Google autour de la mort d’Ivan Ilitch ont explosé dans le pays du football.…

MB pour SOFOOT.com