Quand Joël Muller essayait de changer la façon de courir de Robert Pirès

Muscle ta course Robert ! Robert Pirès est peut-être champion du monde et d’Europe, mais il ne sait pas courir. Ou du moins pas de manière très conventionnelle.

Alors que se tient ce mardi son jubilé à Metz avec du (très) beau monde – Thierry Henry, Miralem Pjanic, Franck Ribéry, etc. -, il en a profité pour revenir sur les moments les plus marquants de sa carrière. Et au milieu de tous ces trophées ressort une anecdote pour le moins originale. Joël Muller, alors son entraîneur à Metz, n’appréciait vraiment pas sa manière de courir sur les terrains.…

LP pour SOFOOT.com