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Trois cadres voudraient quitter Tottenham
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 00:04
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Trois cadres voudraient quitter Tottenham

Trois cadres voudraient quitter Tottenham

Tout va Tottenmal. Manque d’âme, de colonne vertébrale, de direction et : à Tottenham, tout part à vau l’eau. Contre Newcastle ce samedi après-midi, le club a enregistré sa deuxième défaite en autant de matchs de Premier League. Au-delà de ce mauvais départ, c’est surtout la tâche de Roberto de Zerbi qui semble immense. En effet, malgré les 350 millions d’euros dépensés cet été en transferts, l’ancien coach de l’OM a assumé que son équipe n’était pas encore prête. « Le plus gros problème, le plus grand défi et l’objectif principal, c’est de trouver le bon état d’esprit, a objectivé Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après-match. Avec moi ou un autre entraîneur… »

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