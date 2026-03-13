Trois buts à remonter ? Liam Rosenior n'a même pas peur !

Trois buts à remonter ? Liam Rosenior n'a même pas peur !

Humilier le PSG, ça se prévoit à l’avance. Liam Rosenior affirme qu’après la claque reçue à Paris en huitième de finale aller (5-2), il ne serait tout de même pas saugrenu de rêver de quarts de finale . L’ex-coach de Strasbourg est apparu plutôt confiant à l’idée d’en coller trois aux hommes de Luis Enrique mardi prochain à Stamford Bridge.

« J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des champions, s’explique-t-il. Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine, après ce match important demain (contre Newcastle ce samedi en Premier League). »…

SW pour SOFOOT.com