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Pedro Neto écope d'une lourde sanction
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 16:56

Pedro Neto écope d'une lourde sanction

Pedro Neto écope d'une lourde sanction

Une suspension qui pourrait en appeler à une autre. Quelques minutes avant le coup de sifflet final de PSG-Chelsea mercredi soir, Pedro Neto, pressé de jouer une touche, a bousculé un jeune ramasseur de balle. Malgré les excuses du Portugais après le match, l’UEFA avait ouvert une procédure disciplinaire contre l’attaquant des Blues . En attendant le verdict de cette affaire, Pedro Neto a déjà récolté une lourde sanction ce vendredi , cette fois à cause de ses bêtises en Premier League.

Lors de la défaite des siens contre Arsenal le 1 er mars dernier, l’ancien ailier de Wolverhampton avait déjà eu un comportement inapproprié . Après avoir annihilé une contre d’attaque des Gunners, il avait écopé d’un carton rouge. Pedro Neto avait alors protesté contre l’arbitre du soir Darren England avant de filer prendre sa douche en solo dans les vestiaires de l’Emirates. Suite à ce fait de match, la Football Association l’a sanctionné d’un match de suspension, à écoper ce samedi contre Newcastle , et d’une amende de 70 000 £.

MBC pour SOFOOT.com

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