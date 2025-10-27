Trois ans après l’interdiction du sport féminin par les Talibans, l’équipe féminine afghane de football rejoue un match officiel
Le Maroc, terre du football féminin.
Le berceau de Lions de l’Atlas continue de s’affirmer comme un havre de paix pour le football féminin, avec notamment l’accueil de la Coupe du monde U17 féminine et désormais du tournoi « FIFA Unites : Women’s Series ».…
SF pour SOFOOT.com
