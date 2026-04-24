Trois absents supplémentaires à l'OM pour le match contre Nice

L’infirmerie bientôt complète. Peu épargné par les blessures cette saison, l’Olympique de Marseille recevra l’OGC Nice sans quelques cadres ce dimanche. Comme l’a annoncé Habib Beye en conférence de presse : Amine Gouiri, Bilal Nadir et Igor Paixão sont indisponibles pour le derby du Sud .

Des absents un peu partout

Les trois Olympiens rejoignent une liste de blessés avec Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd et Conrad Jaden Egan-Riley. Un coup dur pour Beye, qui devra donc encore une fois se débrouiller pour composer son équipe, dans un match à enjeu pour les deux clubs.…

AR pour SOFOOT.com