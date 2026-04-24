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Première opération réussie pour Hugo Ekitiké
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 17:12

Première opération réussie pour Hugo Ekitiké

Première opération réussie pour Hugo Ekitiké

Une bonne nouvelle, enfin. Victime d’une terrible rupture du tendon d’Achille, Hugo Ekitiké a été opéré ce jeudi avec succès . Son entraîneur Arn Slot est venu aux nouvelles : « L’opération s’est bien passée, c’est une première étape importante qu’il devait franchir », explique-t-il en conférence de presse.

Arne Slot says Hugo Ekitike has taken an 'important step' after undergoing surgery on his Achilles injury:…

AR pour SOFOOT.com

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