Luis Enrique pas intéressé par la Coupe du monde

Ça a le mérite d’être clair. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas , chaque petit pépin est scruté avec attention et provoque de belles sueurs froides. Les blessures d’Ekitike et d’Estêvão vont dans ce sens. Les entraîneurs vont-ils ajuster leur gestion en conséquence sur cette fin de saison ? Pas Luis Enrique, en tout cas .

Interrogé en conférence de presse ce vendredi en vue du déplacement à Angers, l’entraîneur du PSG a fait comprendre qu’il ne se souciait pas du Mondial dans la gestion de son effectif : « Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le reste, je m’en fous ! Ça ne m’intéresse pas. Ce que je dois gérer, c’est la situation du PSG. Le reste… C’est très clair. » …

VM pour SOFOOT.com