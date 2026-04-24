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Pep Guardiola s’insurge du prix des tickets pour le prochain Mondial
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 17:11

Pep Guardiola s’insurge du prix des tickets pour le prochain Mondial

Pep Guardiola s’insurge du prix des tickets pour le prochain Mondial

Le coach du peuple. Pep Guardiola ne fait pas figure de novice en matière de prises de position. C’est au tour des organisateurs du prochain Mondial de s’attirer les foudres du génie espagnol, en raison du prix des places : « Il y a très très longtemps, la Coupe du monde était une célébration de la joie du football » , avant de poursuivre : « À l’ère moderne, c’est devenu tellement cher… le football est pour les supporters ! Ce business ne fonctionne pas sans les fans. »

Un engagement récurrent de Guardiola

Une nouvelle déclaration d’amour au football populaire et accessible à tous, loin des prix exorbitants pratiqués par la FIFA. Conflits géopolitiques, sujets d’actualité sensibles et autres débats du monde moderne : Pep Guardiola a choisi, depuis quelques années, de faire partie de ceux qui s’expriment et qui dénoncent. Cette déclaration ne fait pas entorse à son mode de fonctionnement.…

TC pour SOFOOT.com

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