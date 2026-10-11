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Tribunes solidaires des lycéens : la gloire des ultras !
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 03:11

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Tribunes solidaires des lycéens : la gloire des ultras !

Tribunes solidaires des lycéens : la gloire des ultras !

La France est secouée par un vaste mouvement de contestation lycéenne, très fortement réprimé et caricaturé dans les médias. Le monde du foot était resté silencieux. Puis les ultras parisiens ont pris la parole !

Le pays est suspendu chaque jour à l’annonce du nombre de lycées bloqués, aux récits des gamins blessés par les forces de l’ordre, ou encore effrayé par le nombre de poubelles brûlées. Mais, étrangement, le football et ses joueurs, surtout ceux récemment retenus en sélection nationale, ne s’étaient pas exprimés (contrairement à d’autres épisodes de violences policières ou à des prises de position face au RN).

La reprise de la Ligue 1 a changé la donne. Déjà, lors du match entre Lens et Lyon, les supporters de la tribune Marek avaient déployé une banderole de soutien à proximité de l’emplacement des Red Tigers : « Stop aux violences policières disproportionnées et systématiques ». Preuve que le sport numéro 1 est politique et un acteur incontournable de notre société qui ne peut ignorer ce qui s’y passe.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

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