Les Bleues en promenade de santé contre la Lettonie

Les Bleues en promenade de santé contre la Lettonie

France 9-0 Lettonie

Buts : Diani (7 e ), Le Moguedec (12 e , 40 e ), Malard (20 e ), Geyoro (31 e ), Hurtré (45 e +1), Gago (59 e ), Mateo (66 e ), Katoto (82 e ) pour les Bleues

Carton logique. Opposées à la Lettonie qui occupe la 104 e place au classement FIFA, les Bleues ont peaufiné leur animation offensive au stade Francis-Le-Basser. Avec neuf buts inscrits en 90 minutes, l’équipe de France féminine signe sa plus large victoire depuis l’arrivée de Laurent Bonadei sur le banc tricolore en août 2024.…

LB pour SOFOOT.com