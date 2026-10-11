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Manchester City : contre vents et marasme
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 00:12

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Manchester City : contre vents et marasme

Manchester City : contre vents et marasme

Pendant la trêve internationale, Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des infractions financières qui pesaient contre lui. Un séisme qui plonge les joueurs des Cityzens dans un épais brouillard concernant la suite de la saison et leurs avenirs respectifs. Et au milieu de tout ça, les hommes d’Enzo Maresca ont un périlleux déplacement à Anfield à gérer.

Ce n’est un mythe pour personne : la trêve internationale a longtemps été le gros boulet des amateurs de ballon rond. Un boulet contre lequel la FIFA a, pour une fois, trouvé le remède en fusionnant les trêves de septembre et octobre. Une coupure inédite qui n’a pas empêché une multitude de joueurs de poursuivre sur leur jolie lancée de début de saison. C’était le cas des salariés de Manchester City.

S’ils ont laissé leur club confortablement installé dans le fauteuil de leader de Premier League après avoir glané quinze points lors des cinq premières journées, Erling Haaland a planté trois fois en quatre sorties avec la Norvège, Rayan Cherki a pu étaler ses qualités sous les yeux de Zinédine Zidane, Enzo Fernández a pleuré le départ de Messi, Gigio Donnarumma a écœuré les Bleus et Rúben Dias a réalisé le quatre sur quatre avec le Portugal… Pourtant, au moment de remonter à bord, tout ce petit monde a retrouvé le navire skyblue avec une coque bien fendue en leur absence.…

Par Arthur CHANTECLAIR pour SOFOOT.com

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