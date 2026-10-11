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Sporting, Arsenal, OFI Crête... Les résultats des adversaires des équipes françaises avant la Coupe d'Europe
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 00:21

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Sporting, Arsenal, OFI Crête... Les résultats des adversaires des équipes françaises avant la Coupe d'Europe

Sporting, Arsenal, OFI Crête... Les résultats des adversaires des équipes françaises avant la Coupe d'Europe

Des résultats contrastés. Alors que la Ligue des champions et la Ligue Europa reprennent leurs droits cette semaine, les adversaires européens des clubs français ont connu des sorts diverses ce samedi pour ceux qui jouaient. Seul l’OFI Crête s’est incliné en championnat grec sur la pelouse de l’AEK Athènes (3-0) avant de défier Rennes ce jeudi au Roazhon Park en C3.

Le Sporting et Arsenal s’en sortent

Concernant les écuries engagées en C1, seuls les adversaires de Lille et Lens ont déjà disputé leur journée de championnat. Arsenal s’est parfaitement mis en confiance avant le choc face aux Dogues mardi à l’Emirates. Galvanises par la prolongation de Mikel Arteta jusqu’en 2030, les Gunners sont parvenus à renverser Leeds grâce aux buts de Riccardo Calafiori et Bruno Guimarães pour finalement s’imposer 2 à 1.…

LB pour SOFOOT.com

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