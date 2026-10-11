De Zerbi a kiffé le carton rouge de Bentancur

Le déclic ? Tottenham a arraché un point qui marquera peut-être un tournant dans sa saison samedi contre Manchester United (1-1). Ce n’était pourtant pas acquis avec le carton rouge de Rodrigo Bentancur à la 78 e minute , alors que les Red Devils venaient d’ouvrir le score. La nervosité de l’Uruguayen aurait pu coûter cher aux Spurs , voire précipiter le licenciement de Roberto De Zerbi. Mais l’entraîneur italien a aimé le voir rentrer dans le lard de Luke Shaw .

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QB pour SOFOOT.com