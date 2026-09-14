Trévor Clévenot, maître des pieds et des mains

Double champion olympique (2021 et 2024), Trévor Clévenot est maintenant l’un des grands frères de l’équipe de France de volley, avec qui il dispute actuellement l’Euro, rare compétition qui lui résiste. Bien avant ça, il brillait dans les équipes jeunes du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux.

Pas besoin de télescope pour remarquer Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel dont l’éclat illumine les nuits les plus noires. Au bord des terrains de Loire-Atlantique, il y a près de 20 ans, c’est un éclat « jaune et vert pétant » qui a marqué l’esprit de Théo Bachelier. À l’époque, il est gardien des benjamins de l’USSA Vertou, mais se surprend à n’avoir d’yeux que pour l’un des jeunes défenseurs centraux du FC Nantes. « Il était toujours le plus grand de tous les joueurs, on le reconnaissait de loin, remet celui qui le rejoindra au sein du centre de préformation des Canaris . Il était hors normes, déjà développé physiquement, large d’épaules, élancé. » Un physique de volleyeur, en somme. Aujourd’hui vice-capitaine de l’équipe de France de volley au mètre 99, Trévor Clévenot ne s’était pourtant pas trompé de sport durant son enfance tant il impressionnait lors de ces tournois départementaux.

Je faisais du beach-volley l’été depuis tout petit et, le reste de l’année, je jouais au foot. J’adorais vraiment les deux, j’avais des qualités dans les deux.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com