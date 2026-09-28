Michael Olise rend Zidane complètement fou après son but victorieux
Qu’est-ce qu’il nous a fait ? Face à la Belgique, Michael Olise a complètement débloqué la situation en donnant la victoire à la France ce lundi soir. La beauté de la chevauchée et de la frappe enroulée a rendu complètement fou de joie le sélectionneur Zinédine Zidane, qui dans sa course de célébration a envoyé sa meilleure frappe dans le premier ballon venu sur le bord du terrain !
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