La Tunisie ne s'en sort pas face au Botswana

La Tunisie ne s’en sort pas. Quelques jours après un nul décevant contre l’Ouganda (1-1), la Tunisie s’est de nouveau manquée à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires pour la prochaine CAN en butant sur le Botswana (2-2) . Malgré une large domination tout au long de la rencontre , les locaux n’ont pas su faire la différence, tout le contraire de leurs adversaires, bien plus réalistes. Un doublé plein de sens du but d’Hazem Mastouri a permis aux Tunisiens d’égaliser puis de passer devant, suite à une mauvaise relance de la défense botswanaise.

C’était sans compter sur Lebogang Ditsele, auteur du but du 2-2 seulement 10 minutes plus tard . En première période, c’est Thatayaone Kgamanyane qui avait ouvert le score, peu avant la pause. Tout s’est donc joué entre la 38e et la 60e minute de jeu à Radès , alors que les Aigles de Carthage n’ont plus gagné depuis le mois de mars et n’ont gagné qu’une seule fois en 2026 .…

JF pour SOFOOT.com