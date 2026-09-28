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La Tunisie ne s'en sort pas face au Botswana
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 23:25

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La Tunisie ne s'en sort pas face au Botswana

La Tunisie ne s'en sort pas face au Botswana

La Tunisie ne s’en sort pas. Quelques jours après un nul décevant contre l’Ouganda (1-1), la Tunisie s’est de nouveau manquée à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires pour la prochaine CAN en butant sur le Botswana (2-2) . Malgré une large domination tout au long de la rencontre , les locaux n’ont pas su faire la différence, tout le contraire de leurs adversaires, bien plus réalistes. Un doublé plein de sens du but d’Hazem Mastouri a permis aux Tunisiens d’égaliser puis de passer devant, suite à une mauvaise relance de la défense botswanaise.

C’était sans compter sur Lebogang Ditsele, auteur du but du 2-2 seulement 10 minutes plus tard . En première période, c’est Thatayaone Kgamanyane qui avait ouvert le score, peu avant la pause. Tout s’est donc joué entre la 38e et la 60e minute de jeu à Radès , alors que les Aigles de Carthage n’ont plus gagné depuis le mois de mars et n’ont gagné qu’une seule fois en 2026 .…

JF pour SOFOOT.com

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