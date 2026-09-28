Olise récompense une France new look face à la Belgique

Avec un onze profondément remanié, les Bleus ont d'abord séduit sans trouver la faille en Belgique. Mais ça c'était avant que Michael Olise ne sorte de sa boîte pour libérer Zinédine Zidane et ses potes.

Belgique 0-1 France

But : Olise (88 e ) pour les Bleus

Il a patienté 77 minutes. Son spleen dans son legging, le chewing-gum entre les molaires, Michael Olise a forcément apprécié ce qu’il a vu depuis le bord du terrain. Face à lui et reste du banc tricolore, une équipe qui n’avait jusque-là pas partagé grand-chose en sélection, si ce n’est rien, maîtrisait son sujet face à une Belgique elle aussi dans un nouveau cycle. Mais il manquait un déclic. Un coup de feu qu’a fini par déclencher le meneur du Bayern, une fois la chasuble tombée et le pied gauche chauffé. Cette frappe du gauche trouvant le petit filet opposé, il l’adore, il la connaît par cœur. Et c’est ainsi qu’il a pu éteindre le Roi Baudoin, et faire exploser de joie Zinédine Zidane, qui poursuit donc son début de mandat sur un sans faute.…

Par Mathieu Rollinger, au stade du Roi Baudoin pour SOFOOT.com