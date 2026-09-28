 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucas Da Cunha revient sur son énorme match pour sa première cape
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 23:16

Ajouter Boursorama à vos sources

Lucas Da Cunha revient sur son énorme match pour sa première cape

Lucas Da Cunha revient sur son énorme match pour sa première cape

Une première de gala. Excellent pendant les 90 minutes qu’il a passé sur le pelouse, pour sa première sélection en équipe de France, Lucas Da Cunha ne s’est pas loupé face à la Belgique, alors qu’il a même touché le poteau .

« Le coach m’a donné toute sa confiance »

Au micro de TF1, le milieu de Come est revenu sur un match « qu’on méritait de gagner » et où il a confié que les Bleus étaient « vraiment très contents de gagner ». Le collectif c’est bien, mais après une telle performance, Da Cunha a forcément été interrogé sur prestation individuelle et, là encore, il ne s’est pas caché .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ode de Zinédine Zidane au héros Michael Olise
    L'ode de Zinédine Zidane au héros Michael Olise
    information fournie par So Foot 28.09.2026 23:44 

    Douze minutes pour tomber amoureux. C’est le temps qu’il a fallu à Zinédine Zidane ce lundi soir pour complètement exulter sur le but victorieux de Michael Olise à la 88 e minute, permettant à la France de battre la Belgique et de faire le 2/2 en Ligue des nations. ... Lire la suite

  • La Tunisie ne s'en sort pas face au Botswana
    La Tunisie ne s'en sort pas face au Botswana
    information fournie par So Foot 28.09.2026 23:25 

    La Tunisie ne s’en sort pas. Quelques jours après un nul décevant contre l’Ouganda (1-1), la Tunisie s’est de nouveau manquée à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires pour la prochaine CAN en butant sur le Botswana (2-2) . Malgré une large domination ... Lire la suite

  • Michael Olise rend Zidane complètement fou après son but victorieux
    Michael Olise rend Zidane complètement fou après son but victorieux
    information fournie par So Foot 28.09.2026 23:03 

    Qu’est-ce qu’il nous a fait ? Face à la Belgique, Michael Olise a complètement débloqué la situation en donnant la victoire à la France ce lundi soir. La beauté de la chevauchée et de la frappe enroulée a rendu complètement fou de joie le sélectionneur Zinédine ... Lire la suite

  • Olise récompense une France new look face à la Belgique
    Olise récompense une France new look face à la Belgique
    information fournie par So Foot 28.09.2026 22:58 

    Avec un onze profondément remanié, les Bleus ont d'abord séduit sans trouver la faille en Belgique. Mais ça c'était avant que Michael Olise ne sorte de sa boîte pour libérer Zinédine Zidane et ses potes. Belgique 0-1 France But : Olise (88 e ) pour les Bleus Il ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank