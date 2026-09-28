Lucas Da Cunha revient sur son énorme match pour sa première cape

Une première de gala. Excellent pendant les 90 minutes qu’il a passé sur le pelouse, pour sa première sélection en équipe de France, Lucas Da Cunha ne s’est pas loupé face à la Belgique, alors qu’il a même touché le poteau .

« Le coach m’a donné toute sa confiance »

Au micro de TF1, le milieu de Come est revenu sur un match « qu’on méritait de gagner » et où il a confié que les Bleus étaient « vraiment très contents de gagner ». Le collectif c’est bien, mais après une telle performance, Da Cunha a forcément été interrogé sur prestation individuelle et, là encore, il ne s’est pas caché .…

JF pour SOFOOT.com