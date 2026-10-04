Trêve : plus c'est long, plus c'est bon ?

Pour la première fois, la FIFA a fusionné les trêves internationales de septembre et d’octobre. Ce ne sont donc pas deux mais bien jusqu’à quatre matchs en 16 jours que les sélections nationales du monde entier peuvent disputer. Un changement de formule qui fait des émules mais qui a aussi eu ses détracteurs.

Après un Mondial achevé en juillet dernier, le football de sélection faisait son grand retour dès le 21 septembre. Pour la première fois, la trêve internationale allait durer plus de deux semaines, 16 jours pour être précis. Ce changement de calendrier ne fait pas l’unanimité, si on écoute les différents protagonistes. Certes, pour les clubs, l’interruption s’avère plus longue qu’à l’accoutumée, mais a au moins le mérite de ne pas couper les championnats domestiques et continentaux par deux fois dans leurs élans.

Les sélectionneurs, grands gagnants de ce nouveau format

Surtout, cette nouveauté débarque au moment où un large turn-over a été effectué sur les postes de sélectionneurs. Au total, sur les 48 sélections engagées lors de la dernière Coupe du monde, 20 sélectionneurs ont été débarqués ou ont quitté leurs postes, à commencer par Didier Deschamps remplacé par Zinédine Zidane, Jürgen Klopp qui a repris les rênes de l’Allemagne ou encore Xavi Hernández avec les Pays-Bas. Cette première trêve internationale de la saison 2026-2027 était donc pour beaucoup de coachs la première dans leur nouveau rôle de sélectionneur. Un premier rassemblement assorti donc de deux semaines complètes de travail avec l’ensemble de l’effectif. De quoi permettre aux nouveaux tacticiens de prendre le temps de travailler, d’imposer leur style de jeu et de pouvoir faire plus ample connaissance aussi bien avec les joueurs qu’avec les infrastructures, sans oublier la baisse du nombre d’allers-retours pour les internationaux évoluant sur d’autres continents en club et en sélection et préserver ainsi leur condition physique.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com