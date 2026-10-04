Gérald Baticle implore les clubs français de lui laisser ses joueurs

L’espoir fait vivre. Qualifiée avec l’équipe de France espoirs pour l’Euro en Albanie et en Serbie l’été prochain samedi, à la suite d’un match fou face au Luxembourg (3-2), la sélection de Gérald Baticle avait un message à faire passer. Passablement énervé de se manger des refus à chaque rassemblement, le sélectionneur a vidé son sac et s’est adressé aux clubs français.

« L’idéal, c’est d’avoir les joueurs qui ont acquis la qualification, ont vécu ça ensemble, un vécu commun, a-t-il soufflé. C’est bien de se qualifier, mais c’est encore mieux de venir et d’aller vraiment jouer notre chance à l’Euro. Je compte sur tout le monde, l’implication de tous les joueurs, de tous les clubs. Les clubs étrangers n’ont pas de cadeau à nous faire, mais au moins tous les clubs français, de jouer le jeu et de permettre à leurs jeunes joueurs de vivre une aventure internationale. De vivre un championnat d’Europe qui sera, si on l’approche bien, un grand souvenir pour eux, et je l’espère, un grand souvenir par les résultats. C’est une autre bataille, mais c’est assez important comme bataille. » …

TM pour SOFOOT.com