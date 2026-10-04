La drôle d'erreur d'Alban Lafont

Pas ça Alban, pas maintenant. Dans les dernières minutes de la rencontre amicale entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, remportée par les Lions indomptables (0-1) samedi, Alban Lafont a vécu un petit moment de solitude. Sur un long dégagement adverse dans la quatrième minute du temps additionnel, l’ancien portier du FC Nantes s’est saisi du ballon avec les mains, en dehors de la surface alors que l’arbitre n’avait toujours pas sifflé la fin de la partie . Conséquence : l’arbitre siffle et accorde logiquement un coup franc idéalement placé pour le Cameroun.

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TM pour SOFOOT.com