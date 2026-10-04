Iliman Ndiaye a marqué au Vélodrome
Si, si, c’est possible. De retour au Vélodrome pour la première fois depuis son départ de l’Olympique de Marseille en juillet 2024 , Iliman Ndiaye a plutôt vécu un bon dimanche. Titulaire avec le Sénégal de Patrick Vieira, l’ailier droit de Manchester City a fait trembler les filets dès la 5 e minute sur une passe décisive de l’ancien Parisien Ibrahim Mbaye. Lors de son passage dans la cité phocéenne, celui qui a inscrit son sixième but en sélection n’avait inscrit qu’ un seul pion dans ce stade .
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