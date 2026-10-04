Les Israéliens porteront un brassard noir contre l'Irlande

Non, le sport n’est pas politique. La fédération israélienne a annoncé que les joueurs porteront un brassard noir « en mémoire de ceux qui ont été assassinés lors du 7 octobre » lors de la rencontre contre l’Irlande, qui se déroulera ce dimanche soir sur terrain neutre, en Serbie. L ‘UEFA a approuvé cette initiative . Lors du match aller entre les deux nations, qui s’était soldé par une victoire 3-0 des Boys in Green , les Irlandais avaient également porté un brassard noir, mais pour protester contre la guerre à Gaza.

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TM pour SOFOOT.com