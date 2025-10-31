Très peu utilisé par Aston Villa, Harvey Elliott pourrait revenir à Liverpool dès janvier

La concurrence de Tielemans, plus effrayante que celle de Wirtz ?

Barré par une forte concurrence à Liverpool (notamment par Wirtz et Szoboszlai en 10, ainsi que Salah et Chiesa sur l’aile droite), Harvey Elliott avait été envoyé en prêt à Aston Villa cet été . Vainqueur de l’Euro Espoirs 2025 (et buteur en finale), l’Anglais aspire à se faire une place dans le squad de Thomas Tuchel pour jouer le Mondial 2026 avec les Three Lions . Pour ça, encore faut-il jouer.…

VM pour SOFOOT.com