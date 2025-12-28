Grâce à Højlund, Naples remet la pression sur Milan
Cremonese 0-2 Naples
Buts : Højlund (13 e et 45 e )
Jolie semaine de Noël.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sacré cadeau de Noël. Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est ... Lire la suite
Guinée équatoriale 0-1 Soudan But : Saúl Coco (CSC, 74 e ) pour les Crocodiles du Nil Absence de surprises pendant cette CAN ? Que nenni !… UL pour SOFOOT.com
Les aventures d’Andy, mais pas du tout au pays des merveilles. Andy Carroll est dans la tourmente. D’après les infos du Telegraph , l’ancien attaquant de Liverpool d’Amiens et de Bordeaux risque une peine de prison. L’homme de 36 ans doit passer devant le tribunal ... Lire la suite
Il y a des Au et des Aubam. D’un côté, l’OM, qui estime que son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang est blessé, et qu’il faudrait logiquement ne pas le faire jouer. De l’autre, il y a le Gabon, et son sélectionneur, qui estime que l’attaquant est prêt, et qu’il ... Lire la suite
