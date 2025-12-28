 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Andy Carroll risque la prison après avoir enfreint une ordonnance de protection
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 17:36

Andy Carroll risque la prison après avoir enfreint une ordonnance de protection

Andy Carroll risque la prison après avoir enfreint une ordonnance de protection

Les aventures d’Andy, mais pas du tout au pays des merveilles.

Andy Carroll est dans la tourmente. D’après les infos du Telegraph , l’ancien attaquant de Liverpool d’Amiens et de Bordeaux risque une peine de prison. L’homme de 36 ans doit passer devant le tribunal ce mardi, pour une affaire remontant au printemps. L’actuel joueur de Dagenham & Redbridge, en sixième division anglaise, a enfreint une ordonnance de protection. Celle-ci doit normalement permettre de protéger les victimes de violences domestiques. Son non-respect peut entraîner une peine de prison allant jusqu’à cinq ans.

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank