18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga
Sacré cadeau de Noël.
Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est racontée par Kicker , qui lui avait remis le trophée à l’époque : en 2007, l’attaquant était devant les tribunaux avec son agent, et devait de l’argent. Il avait dû vendre son trophée aux enchères.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
