 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 18:24

18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

Sacré cadeau de Noël.

Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est racontée par Kicker , qui lui avait remis le trophée à l’époque : en 2007, l’attaquant était devant les tribunaux avec son agent, et devait de l’argent. Il avait dû vendre son trophée aux enchères.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank