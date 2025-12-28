18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

Sacré cadeau de Noël.

Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est racontée par Kicker , qui lui avait remis le trophée à l’époque : en 2007, l’attaquant était devant les tribunaux avec son agent, et devait de l’argent. Il avait dû vendre son trophée aux enchères.…

UL pour SOFOOT.com