Dans le groupe de l'Algérie, le Soudan surprend la Guinée équatoriale

Guinée équatoriale 0-1 Soudan

But : Saúl Coco (CSC, 74 e ) pour les Crocodiles du Nil

Absence de surprises pendant cette CAN ? Que nenni !…

