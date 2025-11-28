Très grosse tuile pour le RC Lens
Tout allait beaucoup trop bien au RC Lens.
Jonathan Gradit s’est gravement blessé à la jambe droite, ce vendredi matin à l’entraînement. Évacué d’urgence à l’hôpital, le défenseur central subira une intervention chirurgicale dans les prochaines heures et pourrait manquer de longs mois de compétition, laissant un vide immense dans l’arrière-garde nordiste. Le club a communiqué pour indiquer qu’il avait été victime d’une fracture du tibia-péroné.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
