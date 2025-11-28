 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi a passé deux nuits blanches avant OM-Newcastle
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 15:32

Les coups de maître demandent de l’énergie.

Avec sa victoire face à Newcastle (2-1) ce mardi, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’oxygène. En Ligue des champions, les Phocéens sont virtuellement barragistes et ont désormais leur destin entre leurs mains. Ce succès a eu un prix, et il a coûté cher au sommeil de Roberto De Zerbi.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

