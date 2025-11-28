Roberto De Zerbi a passé deux nuits blanches avant OM-Newcastle
Les coups de maître demandent de l’énergie.
Avec sa victoire face à Newcastle (2-1) ce mardi, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’oxygène. En Ligue des champions, les Phocéens sont virtuellement barragistes et ont désormais leur destin entre leurs mains. Ce succès a eu un prix, et il a coûté cher au sommeil de Roberto De Zerbi.…
KM pour SOFOOT.com
