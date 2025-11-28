Wojciech Szczęsny : « J’ai joué ma première saison gratuitement au Barça »
Les Philips Morris étaient offertes.
La fumette, les blessures, ses parents et une année en tant que bénévole du côté de Barcelone… Wojciech Szczęsny est revenu sur des moments marquants de sa carrière, notamment sur sa période blaugrana , dans une interview accordée à l’édition polonaise de GQ .…
SF pour SOFOOT.com
