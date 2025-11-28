Les remèdes pour sauver Liverpool et Arne Slot de la faillite

On annonçait les Scousers déjà à l’agonie, humiliés 3-0 par Nottingham Forest, giflés 4-1 par le PSV, neuf défaites sur les douze derniers matchs, la plus mauvaise série depuis 70 ans. Slot serait sur un siège éjectable. Mais peut-être que ce n’est pas la fin : voici le manuel de redressement des Reds.

1. Un champion ne s’efface pas en deux mois

La saison 2024-2025 l’a rappelé : sous Arne Slot, Liverpool a décroché un nouveau titre de Premier League. Dans la continuité, les hommes de Slot ont gagné (non pas sans difficulté) les cinq premiers matchs de leur saison. Le signe que ce groupe sait encore comment gagner. Ces joueurs ont côtoyé le sommet, ils ont senti le goût de la victoire, la pression, l’urgence. Ces strates ne se détruisent pas en deux mois de mauvais résultats. Même quand chaque statistique hurle le contraire, le maillot rouge ne change pas d’ADN si vite.

2. Ne surtout pas céder à la panique et virer Arne Slot

Changer d’entraîneur maintenant ? Ce serait le signe d’une panique collective, un réflexe de club nerveux. Mais Liverpool n’est pas un club d’hystériques, comme l’a rappelé Jamie Carragher. Slot a été titré, il a imposé un style, un esprit, et a mérité le droit à l’erreur. Le limoger maintenant reviendrait à saborder le projet à 500 millions avant qu’il ait vraiment eu le temps de (re)naître. Entrer dans ce cycle, c’est accepter que neuf défaites pèsent plus lourd qu’un titre, c’est croire que le problème vient du coach alors que c’est l’équipe qui délire. Pour un projet construit sur la durée, la stabilité vaut souvent plus que l’agitation.…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com