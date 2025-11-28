Le Royaume-Uni propose une candidature record pour accueillir une Coupe du monde
Football’s coming home ?
Le Mondial féminin 2035 semble loin pour tout le monde sauf pour le Royaume-Uni. Ce vendredi, les fédérations britanniques ont officialisé leur candidature commune (et gargantuesque) pour accueillir la compétition. En tout, 22 stades figurent dans le dossier envoyé à la FIFA, pour un tournoi qui devrait réunir 48 équipes, une première.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
